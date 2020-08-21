Як обрати ноутбук для навчання: короткий довідник

Останні півроку довели: школяр без ноутбуку тепер не школяр. Дистанційне навчання — нова норма, багато вчителів, батьків та учнів відчули вже його переваги. Новий навчальний рік не за горами, тож саме час потурбуватися про найголовніший інструмент для здобуття освіти. Адже сьогодні ноутбук важливіший за нові дошки чи журнали. Головне — обрати такий, щоб і потужності вистачило, і дитину мотивував до навчання та слугував якнайдовше. Отже, ловіть лайфхаки з вибору ноутбуку для школяра в нашому довіднику!

Вага

Сучасні школярі ведуть доволі активний спосіб життя, вже змалечку вони скрізь носять за собою гаджети та можуть засісти за завдання де завгодно: у шкільній бібліотеці чи кафе поруч зі школою. Чудовим помічником для активної дитини стане сучасний пристрій, як от ноутбук Lenovo V15, корпус якого можна розкривати на 180 градусів. Створювати та переглядати презентації разом із однокласниками, читати підручник, робити нотатки, переглядати медіаматеріали — все це можна робити будь-де, адже пристрій компактний та важить близько 1,8 кг.

Дизайн

Заохотити школяра до навчання допоможе лептоп зі стильним дизайном, який надихатиме на роботу. При цьому важливо, щоб пристрій був виконаний зі стійких до падінь матеріалів. Діти ж легко можуть проїхатися з гірки на наплічнику з ноутбуком усередині. Наприклад, кожен ноутбук ThinkBook проходить серйозні випробування на стійкість до розлиття рідини, ударів, падінь, потрапляння пилу та екстремальних температур.*

Дистплей

Дисплей діагоналлю 14 дюймів із роздільною здатністю Full HD (1920 × 1080 пікселів) — запорука чіткого та яскравого зображення. Переглядати фільми у високій якості, редагувати фото, монтувати кліпи, створювати презентації — ким би в майбутньому не мріяла стати дитина, в неї має бути можливість розвиватися в цьому напрямку! А у вільний час — розвивати реакцію та командні навички: грати в невимогливі до ресурсів ігри!

Потужність

Апаратна складова ноутбука має бути потужною, тож віддайте перевагу моделям із 8 чи 16 ГБ оперативної пам’яті стандарту DDR4, це забезпечить швидке та плавне перемикання між кількома вкладками та різноманітними завданнями. Із процесором Intel® Core™ i7 10-го покоління (в максимальній комплектації) і операційною системою Windows 10 Pro школяр зможе створити будь-який проєкт самостійно чи у команді, де б не знаходився.

Ми всі мріємо, щоб діти були щасливими і отримали сучасну освіту. Дати можливість розкрити свій талант дитині — це крок до щасливого майбутнього. І якщо для цього достатньо лише придбати ноутбук, то чи варто зволікати?

* Не повторювати в реальному житті. Подібна експлуатація не є гарантією майбутнього функціонування.

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