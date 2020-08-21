Людей снимали с аттракциона собственноручно. В Черкассах во время движения сломалось колесо обозрения

В Черкассах произошло ЧП в парке: из-за отключения электроснабжения на высоте остановилось колесо обозрения.

Посетителей аттракциона пришлось снимать с аттракциона собственноручно. Процесс спасения посетителей занял почти 40 минут. Среди сидевших на колесе обозрения были и дети.

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Представитель ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко рассказал, что спасателей на место инцидента не вызывали. По его словам, вероятно, сотрудники парка самостоятельно снимали людей и детей с кабин колеса обозрения.