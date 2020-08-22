Статистика коронавируса в Украине на 22 августа: очередной антирекорд – 2 328 случаев
По состоянию на утро 22 августа, в Украине зафиксировано 2 328 новых случаев коронавируса (днем ранее – 2 106), что является очередным антирекордом. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
За минувшие сутки зафиксированы 37 летальных случаев (днем ранее – 23), выздоровели 657 пациентов (637).
Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса выявили 102 971 инфицированных, 51 735 пациентов выздоровели, 2 244 человек умерли.
За истекшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Харьковской (291) и Одесской (210) и Черновицкой (208) областях.
Меньше всего инфицированных за этот период – в Кировоградской (5) и Херсонской (3).
Статистика по регионам:
– Львовская область – 12 965 заболевших (172 за сутки);
– Киев – 11 507 (179);
– Черновицкая – 8713 (208);
– Ровенская – 8383 (145);
– Ивано-Франковская – 7631 (169);
– Харьковская – 7324 (291);
– Закарпатская – 6885 (114);
– Одесская – 5788 (210);
– Волынская – 5052 (63);
– Киевская – 4881 (76);
– Тернопольская – 4507 (206);
– Винницкая – 3553 (75);
– Житомирская – 2734 (39);
– Днепропетровская – 1932 (38);
– Хмельницкая – 1904 (76);
– Черниговская – 1423 (57);
– Запорожская – 1287 (53);
– Черкасская – 1248 (29);
– Донецкая – 1215 (32);
– Сумская – 1145 (21);
– Николаевская – 938 (26);
– Кировоградская – 756 (5);
– Полтавская – 636 (22);
– Херсонская – 332 (3);
– Луганская – 232 (19).
Данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.