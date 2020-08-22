За три недели в Украине утонули 120 человек

С начала августа в Украине утонули более 120 человек. Спасти удалось более 65 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели считают, что такая статистика – это результат легкомысленного отношения людей к правилам безопасности на воде.

"На водных объектах Украины с начала месяца погибли более 120 человек, из них почти 10 детей. Спасены более 65 человек, из них – около 10 детей", – говорится в сообщении.

В частности, 21 августа в Одесской области в местном пруду нашли тело 8-летнего мальчика, сообщает ГСЧС.

Стало известно, что в пятницу на берегу пруда в селе Старая Царичанка была найдена обувь мальчика, который вечером 20 августа пошел в магазин и не вернулся.

Водолазы обследовали 5 кв км побережья, но мальчика не нашли. Тело утопленника нашли сегодня, 22 августа, в 7:45.

В ГСЧС призвали не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.

Ранее сообщалось, что с 1 по 17 июня в украинских водоемах утонуло 100 человек. А 25 июня в Запорожской области в пруду утонули две девочки.