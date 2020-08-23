Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, – СМИ
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.
Заболели также и другие члены семьи Тимошенко. Вместе с Тимошенко COVID-19 заболели и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем – Артуром Чечеткиным.
Где и когда именно заболела Тимошенко – пока неизвестно. Также неизвестно в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.
16 июня жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве с диагнозом "COVID-19". После инфицирования жены Владимир Зеленский объявил о переходе на особый режим работы с максимальным ограничением контактов. 3 июля сообщалось, что Елена Зеленская вылечилась от коронавируса. Зеленский заявил, что его сын болел COVID-19.