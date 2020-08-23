Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, – СМИ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Заболели также и другие члены семьи Тимошенко. Вместе с Тимошенко COVID-19 заболели и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем – Артуром Чечеткиным.

Где и когда именно заболела Тимошенко – пока неизвестно. Также неизвестно в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.