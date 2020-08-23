Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии из-за коронавируса, – пресс-секретарь

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока подтвердила заболевание COVID-19 у политика.

Об этом Сорока написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, Тимошенко находится в тяжелом состоянии с температурой 39.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", – сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что кроме Тимошенко, коронавирус обнаружили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным, однако представители лидера Батькивщины об этом не сообщают.