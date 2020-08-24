На станции метро Крещатик взрывчатки не нашли: проверяют еще ряд объектов в Киеве

Ранее, 24 августа, в День Независимости Украины, неизвестные сообщили, что якобы заминировали станцию метро "Крещатик". Пока станцию закрывали и проверяли, поступило еще несколько сообщений о якобы заминированных объектах в Киеве. Об этом сообщают в Нацполиции.

"В столичную полицию поступило несколько сообщений о минировании аэропорта "Киев", админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро "Крещатик", - говорится в сообщении полиции.

Позже выяснилось, что среди якобы заминированных объектов - Национальный центр "Украинский Дом", два магазина "Цитрус", все мосты, гостиница "Премьер Палас", ЦУМ и 43 отделения "ТАСкомбанк".

На якобы заминированных объектах сейчас работают взрывотехники. Во время проверки аэропорта "Киев" (Жуляны) они эвакуировали более 150 человек, но взрывчатки не нашли. На других объектах ее тоже не обнаружили.

Напомним, в Киеве 24 августа проходят торжества по случаю Дня Независимости Украины.