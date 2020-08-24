Разбили шатер и хотят ночевать. Активисты под ГПУ требуют освобождения одного из фигурантов "дела Шеремета"

Часть участников Марша защитников Украины, который организовали в Киеве ко Дню Независимости, планируют пикетировать Офис генерального прокурора Украины всю ночь. Они требуют освободить фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

Об этом сообщил координатор колонны Петр Киян.

"Да, собираются ночевать под Офисом прокурора", - сказал он.

По его словам, колонна из нескольких сотен человек уже находится у здания Офиса генпрокурора. При этом не известно, сколько именно участников собираются там заночевать. По данным Telegram-канала PavlovskyNews, активисты уже разбили шатер, палатки и развесили баннер у здания ГПУ..

Ранее участники Марша защитников озвучили свои требования освободить подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета под Офисом президента и Верховной Радой.

Там они скандировали: "Досить брехні", "Свободу політв'язням" и "Шукайте справжніх вбивць".

Отметим, что во вторник, 25 августа, в 13:00 Шевченковский районный суд Киева проведет подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета обвинительного акта в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Прокуроры уже передали в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых по этому делу.

Напомним, 12 декабря 2019 года МВД сообщили, что задержали подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Кузьменко и Антоненко сейчас находятся под арестом, а Дугарь – под залогом. Все они отрицают свою причастность к преступлению.

В начале июля Нацполиция сообщила, что дело об убийстве Шеремета готово к передаче в суд. Конкретная дата передачи зависит от подозреваемых по делу и их адвокатов.

Добавим, утром 24 августа в столице началось празднование Дня Независимости, в котором приняла участие президентская чета, военнослужащие и звезды шоу-бизнеса.