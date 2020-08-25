Отец оставил на 15 минут одного дома. В Киеве насмерть разбился 7-летний мальчик, упав с высоты 12 этажа

В понедельник, 24 августа, в Дарницком районе Киева 7-летний мальчик выпал из окна 12 этажа и разбился насмерть.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Смертельное ЧП случилось в одной из квартир, расположенных на проспекте Григоренко, 33/44. Врачи скорой, которые прибыли на место ЧП, уже ничем не могли помочь ребенку — смерть наступила мгновенно.

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Фото с места трагедии

По предварительной информации, отец ребенка пошел встречать жену и оставил 7-летнего мальчика одного дома на 15 минут. Этого времени хватило для того, чтобы мальчик выпал из окна.

В семье осталась младшая дочь.

Напомним, в киевской школе семиклассница выпрыгнула в окно. Девочка госпитализирована с многочисленными ранами и переломами.

А в Запорожье женщина ранила ножом своих детей и пыталась покончить с собой. Детей немедленно доставили в больницу. Женщину после оказания помощи госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.