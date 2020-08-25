Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ, – СМИ

Состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела COVID-19, оценивается как стабильно тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

У лидера "Батькивщины" не опускается температура ниже 39.

По данным издания, дочь Тимошенко – Евгения и зять – Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.

Напомним, пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока подтвердила заболевание COVID-19 у политика.