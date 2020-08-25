Неосторожное обращение с оружием. На Донбассе погиб военный

В зоне военного конфликта на Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб старший лейтенант Владимир Рудик.

Об этом сообщила пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого и ОО "Теребовлянская башня" в Facebook, сайт Золотниковской общины

"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудика. По результатам предварительной служебной проверки воин умер в результате неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.

По данным ОО "Теребовлянская башня", 30-летний военный погиб 21 августа в Новоайдарском районе Луганской области.

23 августа погибшего провели в последний путь, в Золотниках (Тернопольская область), где родился Рудик. Также в селе по случаю его гибели был объявлен трехдневный траур.

Напомним, в понедельник, 24 августа, боевики один раз обстреляли позиции ВСУ, несмотря на перемирие, действующее в зоне вооруженного конфликта на Донбассе с 27 июля.