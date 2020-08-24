Odessa Classics стал самым масштабным в Европе оффлайн фестивалем классической музыки 2020 года

23 августа успешно завершился крупнейший в этом году live фестиваль классической музыки Odessa Classics-2020. 14 дней, 12 концертов с грандиозным опен-эйр, 5 концертных площадок, конкурс юных пианистов, художественная выставка, лекции об истории музыки. На фестиваль приехали смелые музыканты из шести стран, включая Швейцарию, Италию, Германию, Литву и др. Каждый из них отметил, что это уникальное событие 2020 года, подарившее радость жизни музыкантам и слушателям.

Фестиваль Odessa Classics 2020 уже назвали “фестивалем форс-мажоров”. И это правда. Сначала фестиваль перенесли с июня на август. Затем каждый день следили за сводками новостей. Потом стало известно, что Израильский камерный оркестр и Эстонский национальный симфонический оркестр не смогут приехать. Оставался Камерный оркестр Одесской филармонии. Через пару дней после начала фестиваля пришло известие о том, что несколько музыкантов заболели, и весь коллектив ушел на карантин. Это означало, что программу 4-х филармонических концертов с оркестром, нужно срочно изменить. Президент фестиваля, народный артист Украины, пианист Алексей Ботвинов заменил его… собой - для 3 концертов! Для опен-эйр договорились с Национальным симфоническим оркестром Украины. Фестиваль СОСТОЯЛСЯ, “несмотря ни на что” или “вопреки всему”.

Odessa Classics 2020 проходил с беспрецедентными мерами безопасности для здоровья. Все рекомендации и требования МОЗ были полностью соблюдены. Масочный режим во время концертов на всех площадках. Предоставление бесплатных масок всем, кто забыл свою. Температурный скрининг на входе. Заполняемость зала на 50% с учетом необходимого безопасного расстояния. Шахматная рассадка зрителей. Средства дезинфекции при входе в концертные залы. Фестивальная продукция (буклеты, футболки и др.) в индивидуальной упаковке. Специальная маркировка мест для концерта опен-эйр на Потемкинской лестнице.

Кроме того, что Odessa Classics 2020 стал “фестивалем форс-мажоров”, это еще и “фестиваль бесконечной благодарности”. Все участники и гости непрерывно выражают благодарность всем, кто помог сделать это событие мирового масштаба возможным. Живой глоток высокого искусства дарит надежду и дает силы. С нетерпением ждем наших музыкантов, которые уже подтвердили свое участие, и новых участников на фестивале Odessa Classics 2021.

Даниэль Хоуп, Artist-in-Residence фестиваля (Германия-Швецария): “То, что сделал Алексей и его команда сейчас, я думаю, он придал новое значение тому, чем фестивали являются в данный момент. Вы знаете, очень много фестивалей вообще не проходят сейчас, многие пытаются... И такая огромная аудитория, которая у нас была здесь - 700 человек каждый вечер - это намного больше, чем аудитория любого другого фестиваля, перед которой я играл, начиная с марта. Да, каждый зритель в маске, с соблюдением дистанции, всех необходимых правил. Но показать людям, что мы можем это делать, что мы должны это делать, я думаю, это очень, очень важный сигнал. И я благодарен Алексею за то, что он сделал так много, чтобы фестиваль состоялся. Я знаю, что было очень много препятствий, как у всех нас сейчас в эти последние месяцы. Но Алексей не сдался, он - борец. И я тоже не сдаюсь. И это одна их причин, по которой я ценю его и люблю приезжать сюда.”

Себастиан Кнауэр (Германия): “Вы знаете, это мои первые концерты перед живой аудиторией за последний пять месяцев. И сразу такая огромная аудитория, как нигде в Европе на сегодняшний день. В Германии постепенно с конца августа начнут открывать залы для аудитории. И только на октябрь, например, запланирован концерт на 600 человек в зале с количеством мест больше двух тысяч. Эти два концерта в Одессе для меня - как премьера. Как будто мне снова 14 лет и я впервые на большой сцене. Это очень волнительно, честно, я сильно нервничал перед выходом на сцену… Это просто новое рождение для меня, и очень значимое событие в жизни, которое останется навсегда в памяти. Я очень благодарен Алексею и его команде, что они сделали этот фестиваль возможным”.

Линус Рот (Германия): “Я думаю, то, что сделал Алексей Ботвинов, это не только очень мудрое решение, но это еще и очень человечное решение. Для нас музыкантов, иметь возможность снова выйти на сцену. Для аудитории собраться вместе. Это нечто совсем другое, чем включить дома запись и слушать. И я думаю, что получать удовольствие от музыки вместе, играть для аудитории, это то, что нам действительно нужно. Это как пища, пища для души. И я только могу себе представлять, как Алексей Ботвинов все это осуществил. Это действительно очень непростая задача. Он смог организовать этот фестиваль”.

Алексей Ботвинов, президент фестиваля (Украина): “Хочу всех поздравить с тем, что фестиваль Odessa Classics 2020 состоялся. Можно сказать, что состоялся вопреки тому, что происходило, но, может быть, в этом его особенная ценность. Все мы очень хотели, чтобы он состоялся этим летом. Это случилось благодаря общим усилиям всех нас: и публики, и артистов, и партнеров, и властей, и нашей замечательной команды. Может быть, мы войдем в историю, потому что этим летом буквально несколько фестивалей во всем мире смогли состояться, в том числе наш - Odessa Classics. Я думаю, это очень важно для нашего города, для его имиджа на культурной карте мира. Это также важно и для Европы, потому что наши хедлайнеры говорили со сцены Филармонии и Оперного театра о том, что они выступают сейчас перед самой большой аудиторией за последние 5 месяцев. И это дорогого стоит”