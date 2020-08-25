В Затоке на пляж выбросило рыболовецкое судно: возле корабля пахнет соляркой

В курортной Затоке под Одессой на пляж в районе станции "Морской" выбросило на мель крупное рыболовецкое судно. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что в настоящее время корабль лежит на песке. Отдыхающие не обращают на него внимания, но ощущают, что возле судна пахнет соляркой.

Капитан корабля рассказал, что ночью отказал мотор и к утру судно выбросило на мель. Экипаж не пострадал. Матросы занимаются поиском буксира, который стащит судно обратно на глубину.

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Стоит отметить, что ранее похожая история на пляже Одессы произошла с танкером Delfi. Танкер-заправщик Delfi дрейфовал на мели на побережье в районе порта г. Одессы в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года и через три дня перевернулся.

Все попытки поднять танкер были неудачными. Тем временем в акватории Одессы намечается экологическая катастрофа: из танкера вытекает горючее. Профильная комиссия Одесской ОГА признала ситуацию вокруг танкера чрезвычайной местного уровня, и теперь снятием его с мели займется государство.