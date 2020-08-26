Двум курсанткам ампутировали ноги, за жизнь третьей борются врачи. Подробности ДТП в Киеве

25 августа 46-летний водитель "Тойоты Приус" сбил трех девушек – будущих студенток военно-медицинской академии в Киеве. Трагедия произошла на территории военной части на ул. Зоологической. По информации полиции, водитель – военнослужащий, майор – был нетрезв.

Источник dtp.kiev.ua о виновнике ДТП сообщает: "Во время оформления по словам очевидцев был нагл и отказывался от драгера но его убедили добрые люди что лучше "взять это в рот" (речь о мундштуке одноразовом)".

Позже стали известны подробности случившегося. Двух курсанток доставили в военный госпиталь. Обеим ампутировали по одной ноге. Третья девушка находится в травмпункте Киевской городской клинической больницы №17 (Политравма), ее состояние гораздо тяжелее, рассказала волонтер Наталья Воронкова, которая принимала пострадавших в госпитале.

"Когда медики приехали, девушки лежали на асфальте, одна под лестницей, другая на месте, где их сбили. Как мог легковой автомобиль сбить, чтобы им ампутировали ноги, я не могу понять, это просто страшно. Девушки – будущие слушательницы военной академии, военными медиками должны были быть. Им в среднем по 23 года, и такое несчастье произошло", – поделилась подробностями трагедии Воронкова.

Инцидент произошел на территории колледжа, куда студентки приехали забрать военную форму перед началом нового учебного года.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ведомости о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция по этой статье предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

Досудебное расследование будет вестись под процессуальным руководством военной прокуратуры, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Автомобиль виновника ДТП с 2017 года числится в розыске, на него наложено обременение.