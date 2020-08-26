Следствие закрыло дело о гибели Дмитрия Тымчука

Правоохранители закрыли уголовное производство о гибели нардепа VIII созыва и координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тимчука.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.

"Следствие рассматривало все возможные версии гибели депутата Дмитрия Тымчука. По данному факту в тот же день (19.06.2019) было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, расследование по которому проводилось следственным управлением ГУ ЧП в г. Киеве", – отметила Максимец.

По ее словам, в ходе следствия был назначен и проведен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, баллистическая, генетически-молекулярная и другие, допрошены многочисленные свидетели, проанализированы записи с камер видеонаблюдения, проведен ряд других следственных действий с целью установления как обстоятельств, так и всех возможных версий события.

По словам Максимец, принимая обстоятельства, следствие пришло к выводу, что основной и единственной версей гибели депутата является самоубийство.

Напомним, депутат от Народного фронта Дмитрий Тымчук погиб в результате огнестрельного ранения 19 июня 2019 года в Киеве.