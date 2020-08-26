Зеленский пообещал съехать с госдачи в Конча-Заспе, когда найдет другое жилье

Президент Владимир Зеленский заявил телеграм-каналу PavlovskyNEWS, что планирует съехать с государственной дачи в Конча-Заспе, когда купит или арендует новый дом

Об этом он сказал у подъезда дома его родителей в Кривом Роге, где его встретили не только соседи, но и корреспондент. Зеленского вышли встречать соседи. Глава государства со всеми поздоровался и упрекнул журналиста, что он задает такие вопросы именно под домом его родителей.

В Офисе президента ранее заявили, что на функционирование государственной дачи в Конча-Заспе, куда переехал Зеленский, в 2020 году потратят 3,4 млн грн.

Напомним, Михаил Подоляк, советник по медиавопросам главы Офиса президента говорил, что старое жилье Зеленского "находилось в неудобном месте", где "практически невозможно было обеспечить охрану со стороны УГО".

Ремонт в резиденции, также известной как "Дача Ющенко", началася еще в конце 2019 года. Таким образом, дом №29 на территории резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами, где сейчас живет президент, начали готовить под переезд задолго до продажи Зеленским своего дома в Иванковичах.