Взяли под стражу. Суд избрал меру пресечения майору, устроившему ДТП с курсантками в Киеве

В среду, 26 августа, Шевченковский райсуд Киева постановил взять военного под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

"Постановлением суда подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Как уточняется на официальном сайте Военной прокуратуры Центрального региона, майор в момент совершения аварии был пьян.

"Установлено, что указанное лицо находилось в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле)", - добавили в ведомстве.

Напомним, в результате ДТП двум курсанткам ампутировали ноги, за жизнь третьей борются врачи.