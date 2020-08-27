В Киеве антирекорд по госпитализации больных COVID-19, – Кличко

По состоянию на 27 августа в Киеве зафиксированы 220 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

4 больных скончались. Всего с начала пандемии коронавируса в Киеве умерли 178 киевлян.

На сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 101 человек в возрасте от 18 до 87 лет, 5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15.

"Впервые у нас такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей", – сказано в сообщении.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35, Деснянском – 30, в Подольском районе – 27 случаев.