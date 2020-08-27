5 причин завести аккаунт в Payoneer

Украинские предприниматели, работающие на западные рынки, часто сталкиваются с проблемой вывода средств: нежелание западных клиентов делать перевод на украинский счет, потери на конвертации валют, невозможность вывода средств из некоторых онлайн-платформ…

Решение данных проблем – платформы онлайн-платежей, которые позволяют совершать мгновенные транзакции, иногда даже без комиссии, по всему миру.

Одной из лидирующих платежных платформ в мире, доступных украинцам, является Payoneer. Payoneer оптимизирует глобальную торговлю для миллионов малых предприятий, торговых площадок и бизнесов в 200+ странах мира, предоставляя широкий набор услуг, включая международные платежи, налоговые решения, торговые сервисы и управление рисками.

Основными преимуществами платформы для украинских предпринимателей являются:

1. Консолидация источников доходов

Payoneer использует систему Global Payment Service, которая позволяет получать платежи из США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии, Канады и Мексики в местной валюте. Вдобавок, площадка интегрирована с ведущими сайтами, где украинские предприниматели находят клиентов:

биржи фриланса: Upwork, Fiverr, TopTal, Freelancer, Crossover, One Hour Translation, Welocalize, Hubstaff

банки стоковых изображений: Shutterstock, Adobe Stock, Getty Images

маркетплейсы: Amazon, Wish, Linio, Shopee

сервисы онлайн-рекламы: Google, Taboola, CJ Affiliate

сайты бронирования жилья: Airbnb, Homeaway

2. Быстрые внутренние переводы

Пользователи Payoneer могут получать платежи через систему Global Payment Service, напрямую от сайтов-партнеров или через перевод от другого пользователя Payoneer. Переводы между пользователями Payoneer – бесплатны.

3. Лёгкая конвертация валют

В настоящее время Payoneer позволяет работать со следующими валютами: USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY и CNH. Также возможна конвертация в CZK, PLN, RUB и VND для уплаты налогов. Конвертация валют обычно занимает несколько минут.

4. Карта Mastercard

Payoneer предоставляет возможность заказать предоплаченную карту Mastercard, которую можно использовать для покупок в Интернете, снятия наличных в банкоматах и оплаты в магазинах и ресторанах по всему миру.

5. Вывод средств в Украине

C Payoneer можно перевести средства на карту ПриватБанка, Альфа-Банка, Monobank и других украинских банков за несколько часов с комиссией до 2%. Таким образом решается вопрос перевода средств между западными заказчиками, для которых оплата ничем не отличается от местных переводов, и украинскими предпринимателями.

Выводы

Payoneer помогает украинским фрилансерам и владельцам бизнеса расширить географию клиентов, а также получать и выводить средства максимально выгодно и комфортно. Помимо онлайн-аккаунта, который позволяет консолидировать все источники онлайн-дохода и с легкостью конвертировать валюты, пользователи также могут получить карту для покупок в Интернете и использования в реальной жизни.