В приоритете животноводство. Господдержка агросектора значительно вырастет, — Игорь Петрашко

На этот год в госбюджете для аграриев заложены 4 млрд грн. “Считаю, этого недостаточно, на следующий год планируем значительно повысить сумму”, — пообещал в интервью Фокусу министр экономики Игорь Петрашко.

“Приоритет — восстановление животноводства, где на протяжении многих лет стремительно сокращается поголовье, — объясняет министр. — Также будем предлагать парламенту новые программы, например, агрострахование от засухи, орошение. Это стратегически важно, потому что климат меняется и аграрии на юге страны все более подвержены рискам.

Новым направлением, по словам министра, станет поддержка нишевых культур. Для Украины важно экспортировать не только зерновые, но продукцию с добавленной стоимостью в значительных объемах.

Украинские аграрии, напомним, в 2020 году сталкиваются с целым комплексом проблем — от сложных метеоусловий до эпидемии коронавируса, которая обрушила экономики многих стран.

Ранее Фокус презентовал рейтинг луших топ-менеджеров страны, в том числе — в агросекторе.