Обстрел автобуса под Харьковом: суд избрал меру пресечения первому нападавшему

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения одному из нападавших на автобус "Патриотов – За жизнь". Он останется в СИЗО до 25 октября без права залога.

Об этом сообщает Telegram-канал "Наблюдатель".

Главе Киевской региональной организации "Национального корпуса" Сергею Тамарину этот вердикт не понравился. Он заявил, что "судья не слышит улицу и действует против закона", уточняет Telegram-канал PavlovskyNews.

Отмечается, что здание суда было ограждено железным забором, а самих представителей организации, а также прессу и родственников задержанных внутрь не пустили. Вокруг территории здания суда дежурили правоохранители.

Группа поддержки задержанных собралась возле здания суда и выступила с речью о том, что их необходимо освободить. Вместе с собой они взяли флаги Украины и движения "Правый сектор". В ходе выступления они включали гимн страны.

Напомним, 27 августа около 19:10 на трассе Киев-Харьков у города Люботин на на микроавтобус с активистами "Патриоты – За жизнь" напали неизвестные лица, предположительно, активисты другой политсилы.

Четверо пассажиров автобуса госпитализированы, их состояние врачи оценивают как стабильное. Один из пострадавших заявил журналистам, что нападавшие хотели их убить.

По словам главы пострадавшей организации народного депутата Ильи Кивы, на автобус напали "Нацкорпус" и "Азов". В Нацкорпусе эту информацию опровергают.

Нападавших на автобус под Харьковом министр МВД Арсен Аваков назвал "зайками".