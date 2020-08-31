Мэр Ивано-Франковска объявил каникулы в школах и подал в суд на Кабмин за "красную зону"

Городская власть Ивано-Франковска потребовала у Кабинета министров Украины вывести город из красной зоны эпидемиологической угрозы коронавируса Covid-19. Ивано-Франковский горсовет намерен решать этот вопрос в судебном порядке.

Сегодня, 31 августа, на сессии горсовета будет принято обращение к правительству с требованием отменить внесение города в красную зону, заявил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Вы знаете, что принято Конституционным судом решение, оно такое... неоднозначное, но оно дает основания Ивано-Франковскому городскому обратиться с иском в Киевский окружной административный суд и отменить постановление Кабинета министров, которым объявлена красная зона", – сказал Марцинкив.

Чтобы обжаловать это "неправильное постановление", городские власти будут действовать, по словам мэра, только законным способом.

"Надеемся, что правительство прислушается к сообществу города Ивано-Франковска и отменит красную зону", – сказал городской глава.

Со своей стороны, городские власти на оперативном совещании приняли решение отложить обучение в школах на десять дней.

"С 1 сентября по 11 будут каникулы, а не дистанционное обучение", – добавил Марцинкив.

Также городской голова рассказал, что изменит режим работы городского транспорта, который будет ходить с табличкой – "спецперевозки".

Напомним, на днях Конституционный суд Украины признал неконституционным введение карантинных ограничений, в том числе – заработных плат государственных служащих.