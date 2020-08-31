В Никополе байкеры сбросили 63-летнего охранника с аварийного моста

63-летний охранник попал в реанимацию после падения с Никопольского моста на трассе Кривой Рог – Запорожье в Днепропетровской области. Этому предшествовало нападение на мужчину со стороны группы байкеров, как рассказала TSN.ua дочь пострадавшего Татьяна Хорольская.

Инцидент произошел 29 августа, когда пенсионер, подрабатывающий на ночной охране аварийного моста, находился на рабочем месте. Мужчина запретил байкеру кататься по мосту, тот, спустя некоторое время, вернулся с четырьмя приятелями, после чего те сбросили его вниз.

Как рассказала дочь пострадавшего, его под мостом вскоре после падения обнаружил напарник, который не слышал произошедшего из-за шума проезжающего транспорта. Мужчина рассказал, что это сделали байкеры, и потерял сознание еще до приезда скорой и полиции.

По информации издания, в управлении Нацполиции в Запорожской области считают, что мужчина упал с моста по собственной неосторожности и в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, уголовное дело там открыли, продолжается досудебное расследование.

Пострадавший сейчас по-прежнему находится в реанимации в больнице Запорожья с ушибами, переломами бедер, ребра и правой ноги, он подключен к аппарату ИВЛ. Дочь Татьяну к отцу не пускают. По словам женщины, камер наблюдения на мосту нет, но они есть на близлежащей заправке. Возможность того, что отец был пьян, Татьяна категорически отрицает. Она призывает всех, кто мог быть свидетелем произошедшего, дать показания правоохранителям.

Напомним, этот мост неподалеку от Никополя рухнул еще в мае текущего года, после чего силами военных там сооружена понтонная переправа. Реконструкция аварийного моста пока отложена на следующий год, как сообщает местное издание “Вести Поднепровья”.