"Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо", – Фокин

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин, который выступил с нашумевшим заявлением по поводу особого статуса Донбасса и всеобщей амнистии, ответил своим критикам.

По словам политика, в своем заявлении он всего лишь процитировал положения Минских договоренностей. Об этом Фокин сказал в комментарии "5 каналу".

"Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", – пояснил Фокин.

Замглавы ТКГ считает, что критикуют его "засланные казачки" из провластных структур.

Напомним, Витольд Фокин в интервью изданию "Страна.юа" заявил, что готов поддержать предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только "отдельным регионам", т.е. их оккупированной части. Эти слова вызвали поток критики на официальном уровне и в соцсетях, вплоть до обвинений Фокина в измене.

Не менее сильную реакцию вызвали и слова Витольда Фокина о необходимости всеобщей амнистии: "Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса".

В связи с сенсационным интервью Витольда Фокина в тот же день занесли в списки сайта Миротворец.

Глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак заявил, что слова Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.