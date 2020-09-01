В 2 см от почки. Под Днепром экс-депутат, находящийся под следствием, пырнул подростка отверткой
В селе Орловщина на Днепропетровщине бывший депутат сельсовета ранил отверткой 16-летнего подростка, который, по словам местных жителей, вместе с другом ездил на мотоцикле вокруг стадиона.. Инцидент произошел прямо во дворе школы, где когда-то преподавал нападавший.
Об этом в Facebook-сообществе "Орловщинские байки" сообщил правозащитник Алексей Прокопенко.
"Ранение подростку совершено отверткой в спину в область левой почки. Оно пришлось на кость на 2 см выше нее. Ребенок мог остаться инвалидом", – написал Прокопенко, показав фото ранения подростка.
Также Прокопенко рассказал о личности нападавшего. По его словам, виновник происшествия – некий Валерий Бондарев, школьный сторож, бывший преподаватель военной подготовки местной школы, экс-депутат Орловщинского сельского совета.
"В 2012 году был осужден за мошенничество в крупных размерах и подстрекательство к взятке в размере 362 500 долларов США", – уточнил адвокат.
Приговор по делу в отношении Бондарева был отменен апелляционной инстанцией из-за мягкости. На данный момент, по заверению правозащитника, дело находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Днепра.