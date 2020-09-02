Кризисное состояние позади: Тимошенко впервые рассказала о самочувствии после заражения COVID-19

Лидер партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела COVID-19, впервые прокомментировала свое самочувствие. По ее словам, "кризисное состояние" удалось пережить, но до полного выздоровления еще далеко.

Об этом Тимошенко рассказала на своей странице в Facebook.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", – написала Тимошенко.

Она поблагодарила всех, кто переживал и боролся за ее здоровье.

"Именно сейчас, сегодня, я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил, кто молился за мое здоровье, кто в первые минуты беды бросился на помощь, передавая лекарства, советы по лечению, спасительные предложения. Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой", – написала Тимошенко.

Она добавила, что болезнь помогла ей переосмыслить некоторые вещи в жизни.

"Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла ... Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека - это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты, люди, которые близки мне по духу, с которыми я знакома всю жизнь, или с которыми я не знакома совсем, люди, которые по-настоящему неравнодушные мне и которым по-настоящему небезразлична моя судьба", – написала Тимошенко.

Напомним, лидер партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко заболела COVID-19, ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ сообщили, что заболели коронавирусом также дочь Тимошенко – Евгения и зять – Артур Чечеткин. Они переносят болезнь в легкой форме.