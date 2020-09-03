В 2019-м ОККО профинансировало аграриев на 1 млрд грн

Начиная с 2016 года ОККО, бренд, который в большей мере ассоциируется у украинцев с сетью автозаправочных комплексов по всей стране, активно инвестирует в сельское хозяйство, развивая в том числе собственную форвардную программу по работе с малыми и средними агропредприятиями.

Для компании это направление далеко не ново – позади много лет работы с фермерами по прямым поставкам топлива. Суть же сотрудничества по форвардной программе заключается в том, что ОККО предоставляет фермерам уже не только топливо, а и природный газ, минеральные удобрения, а хозяйства рассчитываются за них выращенной продукцией. Последнюю компания реализует в основном на экспорт. К примеру, в 2019 году объем составил почти 700 тыс. тонн.

Александр Николенко директор ОККО Агротрейд

По словам директора ОККО Агротрейд Александра Николенко, в 2019-м компания профинансировала аграриев по форвардной программе на 1 млрд. грн.

«Сколько будет в этом году, посмотрим, но показатели прошлого года мы уже перевыполнили. Общая стоимость обработанных компанией заявок от аграриев за все время работы программы превышает 10,1 млрд грн», — комментирует Александр.

Как отмечают в ОККО, все больших оборотов набирает поставка минеральных удобрений. Так, ежегодно направление прирастает на 40-50%. Второй год подряд ОККО импортирует минеральные удобрения из Литвы, есть опыт поставок и из Болгарии. Под склады для сыпучих минеральных удобрений еще в 2017 году компания переоборудовала свои нефтебазы в Хмельницкой и Ровенской областях, годом позже открыла еще один склад (только уже для хранения жидких минеральных удобрений типа КАС) в Винницкой области вместительностью 6500 тонн. В трансформацию складов вложили порядка 11 млн грн.

Свое присутствие в других регионах компания расширяет через партнеров, заходя на условиях ответственного хранения. Таким образом бизнес обеспечил быстрый доступ клиентов к минеральным удобрениям, в какой бы области Украины они не находились.

Кроме собственных складов, ОККО развивает и автопарк. Стартовали с 20 машин, в 2019 году закупили еще 25. Речь идет не о бензовозах, это те авто, которые в любой момент компания может задействовать под транспортировку минеральных удобрений. Общий объем инвестиций в направление составил порядка 100 млн гривен. Как отмечают в ОККО, парк планируют расширять и далее, ведь для его эксплуатации у них есть все: свое предприятие по обслуживанию, водители.

Свой первый сезон, по словам Александра Николенко, ОККО начинала с 96-ти заявок от фермеров на участие в форвардной программе, но ежегодно количество заявок росло. На февраль текущего года их было уже порядка 400. Как отмечает директор направления, все партнеры, которые сотрудничали с компанией в 2017-2018 годах, продолжают работать и сегодня. Сейчас активными участниками форвардной программы являются более 300 сельхозпроизводителей с угодьями от 500 до 30 тыс. гектаров. Чтобы стать участником программы, не нужно проходить долгую проверку. Экспресс-анализ потенциального сотрудничества занимает максимум несколько дней, оформление договора – порядка недели. Одно из главных условий сотрудничества: хозяйственная деятельность агрария должна вестись не менее двух лет на момент подачи заявки.

В планах – дополнительные услуги для агробизнеса по сушке кукурузы и хранению зерновых культур на собственных мощностях, переработка на собственных мощностях масличных культур.

К слову, этим летом IFC и ЕБРР открыли ОККО кредитные линии по $35 млн каждый. Часть этих средств, по словам компании, будут направлены на развитие как раз форвардной программы.