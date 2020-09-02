Скандал на Бигмани: ведущий обматерил Геннадия Балашова

Форум Big Money проводился по инициативе украинского предпринимателя Евгения Черняка. В качестве модератора он пригласил Александра Конотопского, основателя и СЕО компании Аjax Systems. Одним из им же приглашенных спикеров стал Геннадий Балашов, предприниматель и политический деятель, создатель партии "5.10".

Форум был посвящен вопросам бизнеса, но Балашов в своем выступлении быстро перешел к политике. Модератор пытался вернуть его к теме, некорректно высказавшись об идее "5.10" и усомнившись в предпринимательских качествах Балашова. В ответ услышал , что он и сам занимается непонятно чем, и в налогах ничего не понимает, и вообще "дурак".

Кульминацией перепалки стало предложение модератора Балашову "пойти на х*й отсюда". После этого она несколько раз повторил свое предложение, но в более мягкой форме. Балашов ушел.

Конотопский пояснил аудитории, почему он повел себя так: "У нас форум не про политику, а про бизнес. Я ничего не понимаю в политике, а он – в бизнесе". И извинился за "цирк, который мы здесь устроили", а позже в комментариях у себя в Facebook также заявил, что уже извинился за свое поведение.

Напомним, Геннадий Балашов участвовал в выборах президента Украины в 2019 году.

Евгений Черняк занял 62-е место в рейтинге журнала Фокус самых богатых украинцев в 2019 году.