"Все вокруг неразделенной любви". В Житомире 1 сентября застрелился 17-летний курсант

В первый день учебы, 1 сентября, погиб 17-летний курсант Житомирского военного института (ЖВИ) имени С.П. Королева.

Трагедия произошла во время занятий на полигоне, сообщается в сюжете "ТСН". Как рассказали очевидцы, "курсанту выдали оружие для учений, после чего он исчез".

По словам военных, парень стоял в одном строю со всеми, готовился выйти на огневой рубеж, но потом "ускользнул".

Спустя некоторое время неподалеку от одной из хозяйственных построек полигона нашли его труп. Сообщается, что курсант оставил записку девушке, которая не ответила ему взаимностью.

"Событие произошло по независимым от прохождения военной службы причин. Записка есть предсмертная. Обращение к девушке, все вокруг неразделенной любви", – рассказал начальник ЖВИ генерал-майор Александр Левченко.

Подробности случившегося изучает военная прокуратура.

Напомним, недавно под Херсоном застрелился военный из 95-й десантной-штурмовой бригады ВСУ.