В Украине планируют ввести платную регистрацию кошек и собак

Соответствующий законопроект №3796, инициаторами которого стали 27 народных депутатов, размещен на сайте парламента.

Главной целью законопроекта называется уменьшение количества домашних животных, оказавшихся на улице по вине своих хозяев. Эта инициатива одкрепляется еще и тем фактом, что в 2013 году Украина взяла на себя такое обязательство, ратифицировав Европейскую конвенцию о защите домашних животных.

"Одним из методов регулирования численности бездомных (безнадзорных) животных является идентификация собак и кошек с помощью специальных методов, а также введение реестра номеров животных вместе с фамилиями и адресами их владельцев (статья 12)", – говорится в пояснительной записке.

Также этим законопроектом предполагается установление контроля за бесконтрольным разведенем и продажей диких животных.

"Контроль за разведением и оборотом этих животных возможен только при условии функционирования действенной системы их идентификации и регистрации, что является важным и с точки зрения выполнения Украиной своих международных обязательств в соответствии с ратифицированными международными соглашениями, запрещающими бесконтрольное разведение и продажу, в том числе диких животных редких видов", – уточняется в сопроводительном документе.

Кого предстоит регистрировать и обязательства владельцев

На данный момент, пока законопроект находится в разработке, такая регистрация касается только крупного домашнего скота. Если же законопроект заработает, то правительству предстоит разработать новый перечень домашних животных, которые должны будут пройти такую идентификацию. Не исключено, что регистрировать предстоит, в том числе и хомячков и даже крыс.

При этом, владельцев собираются обязать:

проводить идентификацию и регистрацию домашнего животного; хоронить или утилизировать труп своего животного; обеспечивать необходимое содержание животного; воспитывать (дрессировать) животных.

Как будет проходить регистрация животных?

Как уже указывалось выше, законодатели предлагают открыть создать новые реестры, куда будут заноситься данные животного, предоставить специальным агентам доступ к ним и собирать информацию на каждого:

сведения о владельце животного; место содержания (постоянного пребывания) животные; вид животного, порода, кличка, даты рождения, прививки и т.д.; идентификационный номер средства идентификации; особые приметы животного при наличии (увечья, особенности и т.д.);

А если животное не зарегистрировать?

Если все же идентификацию и регистрацию введут, то без нее, скорее всего, вряд ли получится, например, взять животное с собой на отдых.

Сроки регистрации

Каждому собственнику животного с момента его приобретения дают 3 месяца на оформление всех документов.

Что пока остается "за кадром"

Пока непонятно, будет ли регистрация проводиться для вновь приобретенных домашних животных или регистрировать придется домашних любимцев и тем, кто купил их до того, как законопроект вступил в силу (если его все же поддержат депутаты большинством своих голосов).

Остается также загадкой не только размер взноса за регистрацию и внесение животного в реестр, но и "наказание" за игнорирование новой законодательной нормы.

Также не известно, на какой госорган будут возложены функции по внесению данных домашних животных в реестр и как будут проверять выполнение норм этого законопроекта.