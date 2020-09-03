В городе Украинка Киевской области произошла перестрелка, есть раненые

В городе Украинка Киевской области вечером 2 сентября группа неизвестных людей устроила перестрелку возле ресторана.

Об этом у себя в Facebook сообщил бывший руководитель Голосеевского и Обуховского райотделов полиции Киева Денис Ярославский.

"Городок Украинка, рядом с известной Конча-Заспой. Когда я руководил полицией Обуховского района, в который входит Украинка, все разборки, бригады проводили за пределами обслуживаемой мной территории. Жить стало безопасно. Благодарим за это МВД", – написал Ярославский под видео.

На опубликованном местным жителем видео можно разглядеть, как к ресторану "Де Бош" приезжают около 20-ти мужчин, общаются у здания, и заходят на летнюю террасу заведения. Затем слышны звуки выстрелов и видно мужчину с помповым ружьем.

Ролик длится 5 минут, и неизвестно, как много осталось за кадром. Однако, судя по видео, была заснята острая фаза "разборок". После инцидента участники перестрелки собрали гильзы и скрылись на своих авто.

Видео: Facebook / Денис Ярославский

Автор ролика на фоне говорит о том, что некоторые участники перестрелки вооружены автоматами.

Как сообщили в полиции, в больницу с ранениями от травматического оружия обратились трое мужчин, один из которых позже сбежал, а оставшиеся "предоставлять объяснения полицейским отказались".

"По указанному адресу сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции. Однако на месте происшествия работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства, в частности собрали гильзы", – отметили в полиции Киевской области.

По данному факту следователи полиции по процессуальным руководством прокуратуры области открыли два уголовных производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) УК Украины.

Как сообщает "Страна.ua", ссылаясь на рассказы очевидцев, в перестрелке участвовала работала банда некого Пики.

"Пика – влиятельный в городе человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончилось стрельбой", – сообщил изданию источник в мэрии Украинки.

Напомним, 29 мая в Броварах произошла перестрелка двух груп людей из помповых ружей, в результате которой трое человека получили ранения.