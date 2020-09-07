Весільний сезон у розпалі: обираємо обручки правильно

«Прийшов, побачив, придбав», – так найчастіше можна сформулювати етапи вибору обручок з точки зору представників сильної статі. Однак попри влучність цього дещо видозміненого вислову давньоримського полководця, на практиці все відбувається по-іншому. Адже на зміну хвилюючому сплеску емоцій від почутого «Так!» приходить непереборне бажання продумати все до деталей.

Безумовно, попереду на вас очікує захоплююча історія тривалістю у життя. Романтичні вечори, вщент встелені іскристими міріадами зірок, подорожі під акомпанемент сентиментальних зізнань і безліч іншого. Проте напрочуд важливо майстерно увіковічити почуття, непідвладні плину часу!

Адже погодьтеся: п'янкий аромат букетів, вітання близьких, грайливе шарудіння сукні й неповторний смак повітряних коржів – це все згодом перетвориться у туманні спогади. А от витончені каблучки прикрашатимуть ваші руки щодень!

Отож, пропонуємо вам ювелірний путівник, який допоможе правильно обрати обручки:

Уособлення претензійної вишуканості та зручності – обручки «Американки»! Пласка каблучка з рубаними краями та прямокутним перетином, – це легендарна «Американка»! Підказка для чоловіків: ергономічна форма такої обручки навдивовижу схожа на шайбу, що обумовлено її шириною та масивністю. Якраз завдяки прямому профілю без плавного переходу ця прикраса забезпечить комфортну посадку та ідеально пасуватиме для безперервного носіння! А ще, як додатковий бонус, миттєво інтегрується у будь-який стиль: від повсякденного кежуалу до стриманого ділового.

Пласка каблучка з рубаними краями та прямокутним перетином, – це легендарна «Американка»! Підказка для чоловіків: ергономічна форма такої обручки навдивовижу схожа на шайбу, що обумовлено її шириною та масивністю. Якраз завдяки прямому профілю без плавного переходу ця прикраса забезпечить комфортну посадку та ідеально пасуватиме для безперервного носіння! А ще, як додатковий бонус, миттєво інтегрується у будь-який стиль: від повсякденного кежуалу до стриманого ділового. Європейська обручка – піднесена елегантність, позбавлена надмірностей! Ця прикраса з прямим профілем і півкруглим перетином (опуклою зовнішньою поверхнею) підкорить серце тих, хто прагне віднайти баланс між новим прочитанням популярних об'ємних форм і позачасовою лаконічністю. Безумовно, ретельно продуманий профіль такої каблучки у вигляді ідеального еліпса з рівним внутрішнім краєм ніжно огортатиме ваш пальчик, при цьому виразно окреслюючи його контури.

Ця прикраса з прямим профілем і півкруглим перетином (опуклою зовнішньою поверхнею) підкорить серце тих, хто прагне віднайти баланс між новим прочитанням популярних об'ємних форм і позачасовою лаконічністю. Безумовно, ретельно продуманий профіль такої каблучки у вигляді ідеального еліпса з рівним внутрішнім краєм ніжно огортатиме ваш пальчик, при цьому виразно окреслюючи його контури. Обручка традиційна – ода інтелігентній провокативності! Такій каблучці притаманний заокруглений профіль і опуклі краї зі зовнішньої сторони. Це чудовий вибір для тих, хто понад усе цінує синергію витриманості та ефектності. Певна річ, є час рухатися проти течії, насолоджуючись своїми новаторськими поглядами. А є час відроджувати споконвічні традиції, опираючись при цьому на фундаментальні сімейні цінності і, звісно ж, впізнаваний дизайн!

Тепер, коли ви визначились для себе з моделлю обручки, рухаємося далі. Тепер треба визначитися чи хотіли б ви або ваша друга половинка мати обручку із камінням та якого кольору металу.

«Діамант чи фіаніт, ось в чому питання?» Саме завдяки слідуванню таким ювелірним трендам як архітектурність та комбінаторність, віртуозним майстрам вдається створювати обручки, котрі можна ототожнити з витворами мистецтва. З огляду на це, пропонуємо Вам розглянути моделі обручок із діамантами, придбання яких прирівнюється до далекоглядного капіталовкладення! Каблучка з єдиним дорогоцінним каменем типу «Le solitaire» чи довершена мереживним кастом з численними «лапками» – обирати вам. Втім, прозорі фіаніти також полонять неосяжною пронизливістю ахроматичного відтінку, а їх доступна вартість порадує Ваш гаманець.

Саме завдяки слідуванню таким ювелірним трендам як архітектурність та комбінаторність, віртуозним майстрам вдається створювати обручки, котрі можна ототожнити з витворами мистецтва. З огляду на це, пропонуємо Вам розглянути моделі обручок із діамантами, придбання яких прирівнюється до далекоглядного капіталовкладення! Каблучка з єдиним дорогоцінним каменем типу «Le solitaire» чи довершена мереживним кастом з численними «лапками» – обирати вам. Втім, прозорі фіаніти також полонять неосяжною пронизливістю ахроматичного відтінку, а їх доступна вартість порадує Ваш гаманець. Вид благородного металу. Історично так склалося, що в Україні найчастіше обирають каблучки з червоного дорогоцінного металу. Тим не менш, обручка з білого золота – прикраса, яка продемонструє ваше вміння випереджати модні тенденції. Віддаєте перевагу монументальним теплим відтінкам? Тоді зверніть увагу на обручку з жовтого золота. А от для поціновувачів експресивних тандемів у нас є широкий асортимент каблучок у комбінованому золоті, котрі перебувають на вістрі популярності вже кілька сезонів поспіль!

Якщо ж Ви мрієте персоналізувати прикрасу, закарбувавши у ній певний посил, тоді скористайтеся послугою безоплатного гравіювання від Столичної Ювелірної Фабрики™! А ось перелік підказок, що можна нанести на внутрішню сторону обручок:

дату весілля чи іншої знаменної для вас події;

чуттєвий вислів;

ім'я або ж ініціали своєї другої половинки;

Звісно ж, Ваші каблучки можуть бути виконані в ідентичному дизайні або ж своєю візуальною несхожістю гармонійно доповнювати одна одну. Приміром, жінкам здебільшого до вподоби вигадливі декоративні елементи, а от симпатії чоловіків, як правило, тяжіють до поєднання комфорту та респектабельності. Подейкують, справжні почуття народжуються якраз у вмінні цінувати розбіжності, доповнюючи їх пристрасним захопленням! Безумовно, це ж стосується і процесу вибору обручок!