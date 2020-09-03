Статистика коронавируса в Киеве на 3 сентября: его жертвами стали уже 222 человека

За минувшие сутки вирус обнаружили у 280 человек, 26 из них – дети. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Четверо больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 222 киевлян.

За сутки 2 сентября заболели:

142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет;

112 мужчин от 18 до 81 лет;

17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Заболели в том числе и 14 медиков.

В больницы столицы попали 34 пациента. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 103 человека (всего – 4553).

Больше всего новых случаев в Дарницком районе – 73. В Соломенском их было 35, в Деснянском – 34.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине участились случаи госпитализации с коронавирусной инфекцией, и заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится. В настоящее время в украинских больницах заполнено 44% койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что вспышка заболевания коронавирусом после начала учебного года – это естественный процесс, которого нельзя избежать.