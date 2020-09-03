Статистика коронавируса в Киеве на 3 сентября: его жертвами стали уже 222 человека
За минувшие сутки вирус обнаружили у 280 человек, 26 из них – дети. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Четверо больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 222 киевлян.
За сутки 2 сентября заболели:
- 142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет;
- 112 мужчин от 18 до 81 лет;
- 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.
Заболели в том числе и 14 медиков.
В больницы столицы попали 34 пациента. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 103 человека (всего – 4553).
Больше всего новых случаев в Дарницком районе – 73. В Соломенском их было 35, в Деснянском – 34.
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине участились случаи госпитализации с коронавирусной инфекцией, и заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится. В настоящее время в украинских больницах заполнено 44% койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что вспышка заболевания коронавирусом после начала учебного года – это естественный процесс, которого нельзя избежать.