Кандидат в мэры Киева Верещук летала над городом под зонтом

Рекламный ролик для кандидата в мэры столицы Ирины Верещук снимает генпродюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник. У себя в соцсетях он опубликовал кадр со съемочной площадки.

На видео можно увидеть кандидатку в желтом плаще и с зеленым зонтиком. Посыл, который будет в агитационном видео, пока неизвестен.

Напомним, ранее кандидат в мэры Киева народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук вышла на контакт с трудящимися, и угостила конфетами журналистов, снимающих протесты под Радой.