Ведущей утренних новостей телеканала NEWSONE стала Ольга Паращук

Заряжать телезрителей NEWSONE энергией с самого утра и информировать о главных событиях Украины и мира теперь будет новая ведущая телеканала - Ольга Паращук.

Начав свой профессиональный путь как корреспондент телеканала «112 Украина», Ольга вскоре стала топовым журналистом. Паращук освещала много международных событий, в частности ураган Ирма во Флориде, протесты движения «желтые жилеты» в Париже, Генеральную ассамблею ООН, Всемирный Экономический форум в Давосе и Саммит G7 в Биаррице. Также Ольга постоянно работала в украинском парламенте, в этом году ее отметили почетной наградой Верховной Рады Украины.

Чтобы дальше развиваться и достигать новых высот в профессии, Ольга присоединилась к команде телеканала NEWSONE как ведущая утренних новостей и как специальный корреспондент.

«Спасибо команде NEWSONE за доверие и поддержку. На телевидении я уже 7 лет и все это время работала, как мы это называем «в полях». Опыт ведения новостей в студии для меня новый и очень захватывающий. Это требует много усилий и постоянной работы над собой, ведь камера все видит. Будем встречаться по утрам в студии новостей, я расскажу вам о главных событиях в Украине и мире. Также мне важно постоянно быть в центре событий, поэтому я продолжу работать журналистом», - поделилась впечатлениями Ольга.

NEWSONE радушно встретил Ольгу и готов вместе расти, развиваться и совершенствоваться, а главное, быть интересным и полезным зрителям.

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