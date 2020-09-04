Yakaboo під час 27 BookForum запускає програму підтримки малих видавництв

Велика кількість видавництв не зможе широко представити свої новинки українським читачам через скасування книжкового ярмарку у Львові. Книжкова платформа Yakaboo у партнерстві з ГО «Форум видавців» вирішила допомогти українським видавництвам у цей складний період та пропонує в межах 27 Львівського міжнародного BookForum альтернативу, яка дозволить видавцям безкоштовно презентувати нові книги.

У період проведення 27 BookForum, з 16 по 26 вересня включно, Yakaboo реалізує програму підтримки малих та нішевих видавництв. Долучитись до ініціативи зможуть суб'єкти видавничої справи, що випускають до 10 найменувань на рік або сукупний наклад яких не перевищує 10 тисяч екземплярів.

Упродовж 10 днів книжки таких видавництв будуть безкоштовно розміщені на сайті Yakaboo та промотуватимуться на рівні з іншим асортиментом книгарні. Продажі книжок здійснюватимуться з символічною комісією в 1 грн, а весь прибуток, включаючи собівартість та дохід, отримають видавництва.

“Відсутність одного з найбільших книжкових івентів 2020 року суттєво вплине на книжковий ринок. Тому інтернет-книгарня Yakaboo у партнерстві з Форумом видавців ініціює програму підтримки малих та нішевих видавництв. Ми вирішили допомогти невеликим гравцям на книжковому ринку втриматися у період кризи та, попри все, надати можливість читачам ознайомитись з очікуваними новинками 2020 року”, – Іван Богдан, CEO Yakaboo.