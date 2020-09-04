На популярном курорте Шарм-эль-Шейха изнасиловали пятилетнюю украинку

На египетском курорте Шарм-эль-Шейха произошло изнасилование пятилетней украинки. Об этом сообщает Vesti.ua ссылаясь на источник в Министерстве иностранных дел Украины.

3 сентября в Нацполицию Сум поступила информация из Министерства иностранных дел Украины о том, что 12 августа в городе Шарм-эль-Шейх Арабской Республики Египет в больницу для оказания медицинской помощи с признаками изнасилования доставлялась жительница города Сумы – пятилетняя М., которая находилась на территории данной страны с родителями на отдыхе.

Девочка была госпитализирована в клинику с обширным кровотечением, которое произошло в результате травмы в области промежности и наружных органов.

Мать утверждала, что ее дочь травмировалась, прыгнув в бассейн. "Несмотря на утверждение матери ребенка, что ее дочь травмировалась в результате неудачного прыжка в бассейн, есть все основания полагать, что девочку изнасиловали", – отметил правоохранитель.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.153 (Сексуальное насилие) УК Украины. Проводятся следственные действия.