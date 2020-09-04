В Черкассах солдаты-новобранцы спали на лавочках автовокзала: военная часть не знала об их прибытии

В Черкассах никто не встретил новоприбывших военных, которые приехали ночью, и те вынуждены были ночевать прямо на улице – под навесом автовокзала. Вместе с солдатами ночевали под навесом автовокзала офицеры и сержанты, которые их сопровождали.

Об этом сообщает городской новостной портал "Про Все: Черкассы", публикуя фото, снятые во время инцидента, 2 сентября.

"В воинской части факт подтвердили", – отметили журналисты портала. Издание ссылается на военнослужащего Дмитрия Московчука, который и заявил о произошедшем.

Фото: Provce.ck.ua

"Солдаты приехали ночью, часть не была предупреждена о времени прибытия. Утром, как только было возможно, за ними выехали автомобили. Ночью пытались найти им место для ночлега в Черкассах, но все отказали", – сообщил Московчук.

По его словам, просто позвонить в военную часть солдаты не могли – по мобильным телефонам подобную информацию сообщать запрещено.

Как можно увидеть на фото, новобранцы спят друг на друге под стеной, на лавочке и даже на земле. Отмечается, что несмотря на неудобства, прибывшие были обеспечены сухим пайком.

Фото: Provce.ck.ua

"Около девяти-десяти утра солдаты, офицеры и сержанты заезжали в часть. После того, как их осмотрели и убедились, что никому не нужна медицинская помощь ребят отправили отдыхать", – отметил военный.