Демонтаж здания в Житомире едва не закончился трагедией: стена упала около прохожих

В Житомире рухнула стена старой школы во время проведения работ по демонтажу здания. Обвалился почти весь этаж, сломав часть забора и упав на дорогу, по которой шли люди. Об этом передает местное издание Житомир.info.

Инцидент произошел на улице Ивана Кочерги в центре областного центра в пятницу, 4 сентября. К счастью, огромная глыба строймусора никого не накрыла: проходившая мимо женщина чудом успела убежать на другую сторону.

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На кадрах видно, что перед обрушением стены от здания начали откалываться части стены. Людей от серьезных травм или даже смерти спас деревянный забор, который "смягчил" падение фасада здания.

Как рассказал начальник управления капитального строительства горсовета Вячеслав Глазунов, за безопасность при выполнении работ по сносу аварийного здания вечерней школы отвечает подрядная организация, которая выиграла тендер.

Полиция составила протокол на подрядчиков за несоблюдение техники безопасности при демонтаже, а также выписала штраф.

Спустя несколько часов после инцидента строительный забор восстановили и работы по демонтажу продолжили.

Отметим, ранее в Николаеве из-за шквального ветра рухнул пешеходный мост. А во Львове строительный кран рухнул на здание супермаркета.