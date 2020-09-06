В конце сентября школы закроются, в ноябре будет ситуация, как в Италии, – инфекционист

Уже к концу месяца украинские школы закроются, а в ноябре ситуация с коронавирусом в Украине будет такой же, как была в самые тяжелые дни в Италии. Об этом заявил Главкому руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-инфекционист Андрей Александрин.

"Я не хочу пугать, но просто как инфекционист понимаю: в конце октября - начале ноября мы получим точно такую ​​ситуацию, как была весной в Италии или Испании, когда в больницу свозить огромное количество больных, и медики вынуждены будут с трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его", - считает Александрин.

Одной из причин такого поворота событий инфекционист считает открывшиеся школы: "Детское население является одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе и Covid-19. И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, потому что хоть дети и не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября ребята пошли в школу, в конце сентября все школы закроются". Также Андрей Александрин считает, что контакт между властью и народом налажен недостаточно, а просто все запрещать - неразумно.

Напомним, статистика заболевания коронавирусом в Украине остается неизменно высокой. 6 сентября зафиксировано 2 107 заболевших за сутки. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве (240), Львовской области (188), Ивано-Франковской области (176).