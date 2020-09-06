Последний Ильич: в Одесской области глава сельсовета не смог снести Ленина и уволился

Глава сельсовета с. Калчева Болградского района Анатолий Касим уволился по причине того, что не смог снести последний памятник Ленину в Украине. Об этом сообщает местное издание Топор.

Как сообщили журналистам в селе, причиной такого решения Анатолия Касима стало то, что он не смог выполнить требования Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики" и демонтировать памятник В.И. Ленину. Против демонтажа памятника выступали также и жители села.

В издании "Думская" считают, что это - хитрый политический ход со стороны главы сельсовета. Ведь совсем скоро будут местные выборы, которые Анатолий Касим сможет выиграть как "охранитель огрызка советской пропаганды".

Напомним, "Ленины" в Одесской области продолжают привлекать внимание. Так, например, в селе Зализничное необычно "декоммунизировали" один из памятников вождю СССР, который до недавнего времени оставался нетронутым. Ему надели ведро на голову и превратили в памятник болгарину.