На доплаты медикам с 1 сентября выделено 5,9 млрд грн, – Степанов

Одна из составляющих реформы системы здравоохранения в Украине – справедливая заработная плата. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, уровень оплаты труда в сфере здравоохранения сейчас почти на 30% ниже средней заработной платы в стране.

Минздрав сделал первый шаг для исправления ситуации: начиная с 1 сентября установлены доплаты всем медицинским работникам. На эти цели выделено 5,9 млрд грн.

В министерстве считают, что минимальная зарплата врача специализированного и высокоспециализированного звена после окончания интернатуры должна составлять 20–25 тыс. грн.

Ранее Степанов говорил, что повышение заработной платы у врачей произойдет на 70% от минимальной зарплаты. Это 3500 грн. У среднего медперсонала – на 50%, это 2500 грн. У младшего персонала – на 25% или на 1250 грн. Еще 103,6 млн грн пойдут на оплату интернов.

В следующем году повышение заработной платы врачам заложат в тариф.