Помощи не предлагал. Криклий обвинил Труханова в пиаре на “Делфи”

Министр инфраструктуры Владислав Криклий раскритиковал повышенное внимание мэра Одессы Геннадия Труханова к ликвидации последствий кораблекрушения танкера “Делфи”. Министр заявил, что Труханов не имеет никакого отношения к подъему танкера и лишь пиарится перед местными выборами. Об этом Криклий написал на своей странице в Facebook.

Криклий, не упоминая одесского градоначальника прямо, назвал его действия “предвыборным безумием”, имея в виду проводимую командой последнего видеосъемку возле затонувшего танкера.

“Убежден, что будет рассказывать, как сильно работал, чтоб поднять затонувшее судно… и без него вообще бы ничего не произошло. Но мы знаем, что его интересует исключительно поднятие собственных рейтингов, а не танкера”, – высказался министр. По его словам, ранее “помощь Администрации морских портов Украины и исполнителям не предлагалась”.

Напомним, 31 августа одесский мэр Геннадий Труханов анонсировал, что работы по отбуксированию танкера “Делфи” должны быть закончены 3-5 сентября.

6 сентября Труханов на своей странице в Facebook рассказал о ходе работ. По его словам, сейчас продолжается откачка воды из танкера, после чего его отбуксируют в Черноморск.