"Это не издевательство": замглавы Укрпошты переходит работать в УЗ

Первый заместитель гендиректора "Укрпочты" Александр Перцовский с октября 2020 года переходит работать в АО "Укрзализныця".

Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, в понедельник, 7 сентября.

"Сразу о главном. Мой первый заместитель – Александр Перцовский, переходит с начала октября на работу в "Укрзализныцю", – написал Смелянский.

В "Укрпочте" Перцовский работал с октября 2016 года, а до этого он был менеджером в Азиатско-Тихоокеанском филиале международной компания по экспресс-доставке грузов DHL.

"4 года назад фраза "возьмем топ-менеджера с Укрпочты в УЗ" звучал бы как издевательство, а сегодня – это никого не удивляет", добавил Смелянский.

"30 сентября, в последний день его работы, будет ровно 4 года, как мы работаем вместе. Я очень благодарен Саше за все то, что он сделал за это время. И, кстати, часть того, что он сделал, вы еще увидите буквально в течение ближайших месяцев. Так, Александр заложил основу нескольких проектов, которые определят будущее компании", – отметил глава "Укрпочты".

Какую именно должность в УЗ получит Перцовский, его предыдущий руководитель не называет.

Напомним, 26 августа был назначен новый глава Укрзализныци – Владимир Жмак, который до этого был главой набсовета аэропорта "Борисполь".