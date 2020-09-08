Дело об Анне Кучук и Иване Баканове: в соцсетях обсуждают назначение на пост главы аппарата СБУ, которого не было

Информация о некоей Анне Кучук, которая в юном возрасте и без должных заслуг перед Украиной получила должность главы аппарата СБУ начала появляться около недели назад в соцсетях. Данные идентичны: фото юной блондинки, скромное резюме и текст, который гласит:

"Накануне Анна Кучук возглавила аппарат председателя СБУ лейтенанта (не шутка) Ивана Баканова – а ведь ещё в августе прошлого года смазливая блондинка искала в Днепропетровске вакансию менеджера по работе с клиентами! Опыт работы – продавец-кассир, администратор торгового центра и пик карьеры – менеджер по работе с клиентами спортивного клуба для состоятельных дам. Ни на одном прежнем месте работы Кучук дольше года не задержалась. Разумеется, ни о каком профильном образовании нет и речи".

Одновременно с соцсетями такую же информацию разместилил и в Интернете. Например, на сайте российского издания versia.ru. Автор статьи по имени Александр Артищенко написал: "генеральская должность, которую в редких случаях занимали полковники – с перспективой карьерного роста. Да, кстати, Кучук в СБУ присвоили звание лейтенанта – теперь они с Бакановым на равных. Причем офицерского образования нет ни у него, ни у неё. Но у Баканова, вроде бы, была военная кафедра, а у Кучук нет и военной кафедры – зато офицерское звание есть. А главное – генеральская должность! Фантастический карьерный взлет менее, чем за год службы. Поневоле задумаешься, кто стоит за столь стремительным продвижением, уж не сам ли 45-летний Баканов?".

Новость начала расползаться по соцсетям, встретила яростное осуждение и в адрес Анны Кучук, блондинки с фото посыпались оскорбления. Однако оказалось, что девушка с фото – реально существует, ее зовут Анна Сергеевна Кучук и она живет в Польше. Об этом девушка написала сама.

Анна Александровна Кучук действительно работает в СБУ, что следует из поданной ею декларации. Она занимает пост заместителя начальника подразделения Центрального управления СБУ. Она замужем – мужа зовут Дмитрий Александрович Кучук, и у нее есть дочь по имени Кира.

Анна и Кира Кучуки/Фото от 2016 года, банка "ГЛОБУС"

Также семья Кучуков владеет квартирой в Киеве, земельным участком в селе Резня Малинского района и машиной Subaru Forester 2007 года выпуска.

В доказательство, что именно Анна Кучук нынче занимает пост главы аппарата СБУ, в соцсетях постят якобы фотографию некоего документа с подписью Анны и ее новой должностью, однако доказательств, что этот скриншот подлинный – нет.

Интересно, что Дмитрий Александрович Кучук ранее фигурировал, как благотворитель, пожертвовавший на предвыборную компанию нынешнего президента 368 тысяч гривен 11 февраля 2019 года.

Журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" удалось найти некоторых из тех, кто сделал крупные пожертвования в пользу кандидата. И Дмитрия Кучука в том числе. Беседовала с ними его жена, видимо, та самая Анна Кучук, работница СБУ. Женщина поведала трогательную историю о том, что семья решила отказаться от покупки новой квартиры для дочери и передала накопленные средства в избирательный фонд Владимира Зеленского.

"Деньги с депозита сняли. 300 тысяч там с чем-то. Это наши личные сбережения, на которые мы хотели дочери купить квартиру, но мы поняли, что нужно что-то менять в стране, поэтому мы профинансировали. Надеемся на лучшее", – сказала она.

Интересно, но выяснить, кто же занимает сейчас тот самый пост главы аппарата СБУ – не удалось. На сайте СБУ есть только информация о руководителях – то есть Баканове и его заместителях, а в пресс-службе самого ведомства трубку не берут.

Ранее эту должность занимал Игорь Гуськов. Сейчас его в СМИ называют генерал-майором запаса СБУ и экспертом Украинского центра Аналитики и безопасности, перед Гуськовым на этой должности трудился Александр Ткачук.