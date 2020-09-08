Избиение Балуха: у Зеленского признали разгул уличного насилия

Офис президента (ОП) Украины крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха и требует от Национальной полиции быстро и в полной мере расследовать преступление.

Об этом сообщает пресс-служба ОП в Telegram.

Там отметили, что избиение экс-политзаключенного произошло практически в годовщину его освобождения из плена и не исключают, что за нападением мог стоять политический мотив.

"Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в нападении мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности - политическая", – говорится в сообщении.

В Офисе президента также отметили, что уличное насилие в Украине достигло угрожающего масштаба.

"Уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", – заявили в ОП.

Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве избили освобожденного год назад (7 сентября 2019 года) в рамках обмена с РФ политзаключенного Владимира Балуха. Режиссер Олег Сенцов сообщил, что Балух находится в больнице, у него сломана рука и ключица, угрозы жизни нет.