9 сентября на Донбассе могут возобновиться боевые действия, которые могут привести к новым жертвам, – блогер Андрей Павловский

Уже сегодня, 9 сентября, на Донбассе могут возобновиться боевые действия, которые могут привести к новым жертвам. Об этом на своем Телеграмм-канале заявил известный блогер Андрей Павловский:

«Конфликтная ситуация возникла вокруг поселка Шумы в серой зоне. Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин заявил, что Украина уже после подписания соглашения о перемирии от 22 июля возвела в этой деревне укрепления. Он даже поставил нашей стране ультиматум: до утра 8 сентября украинские военные должны убрать укрепления или они будут атакованы артиллерией.

В итоге так называемая «ДНР» отложила обстрел до среды (то есть завтрашнего дня).

Министр иностранных дел непризнанной «ДНР» Наталья Никонорова в своем письме спецпредставителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау пишет, что республика пошла на уступки, получив письмо от Леонида Кравчука. В итоге Донецк ждет, что сегодня до 22:00 по киевскому времени Украина подтвердит факт демонтажа якобы нарушающих условия перемирия сооружений.

В то же время украинская сторона заявляет, что нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла. Командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко накануне отметил, что была проведена официальная проверка. По результатам установлено, что эти обвинения не соответствует действительности».

«В «ДНР» уже открыто говорят, что у Киева было достаточно времени на демонтаж. Вопрос рассматривался на заседании ТКГ 2 сентября, что отображено в итоговом протоколе заседания. Оперативно завтра будем следить за ситуацией!» - заявил блогер.

Напомним, главарь т.н.ДНР Денис Пушилин обещал уничтожить позиции украинских военных на двух участках, если те сами их не уберут до 22:00 3 сентября. Позже Пушилин перенес свое обещание на 9 сентября.