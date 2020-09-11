Как построить устойчивый бизнес в условиях нестабильности

Конфуций предостерегал: не дай вам Бог жить в эпоху перемен! Но именно в эти времена нам приходится жить. И не только жить, но и работать, развивать карьеру или бизнес. Когда все стабильно и понятно, есть уверенность в будущем, понимание, как действовать. А что делать, когда надо действовать здесь и сейчас, принимать решения и планировать на очень короткий срок, потому что неопределенность является реалией сегодняшнего дня? Именно знания являются основой для понимания, в каком направлении двигаться, и багажом, который помогает нам в принятии решений. Обучение на МВА и есть источник таких системных знаний, позволяющих не только видеть и понимать, как действовать в условиях нестабильности, но и видеть в них новые возможности. Об этом говорят сами выпускники программ МВА в бизнес-школе «Международный институт бизнеса» (МИБ), подтверждая практическую ценность и эффективность от обучения.

Анатолий Зайченко, соучредитель и директор компании «Ньютон», владелец компании «Олимп групп», выпускник программы Executive MBA – 2017 в МИБ

Программа Executive MBA помогла мне посмотреть на ведение бизнеса под другим углом. И, если раньше приходилось чаще ориентироваться на интуицию, то, получив знания в МИБ, я начал больше внимания уделять именно процессам управления.

Очень понравилась разноплановость программы: от экономики и финансов до менеджмента предприятия и, что не менее важно для управленца, – практических знаний по психологии. Хочу также отметить сильнейший финансовый курс.

Все полученные знания я активно внедряю в свою работу. Благодаря обучению я получил новый импульс для развития.

Николай Фабро, СЕО «Юг-Контракт», выпускник программы Executive MBA – 2003 в МИБ

Поскольку мое первое образование высшее техническое, я понимал, что мне не хватает качественного бизнес-образования. Поэтому знания в сфере финансов, менеджмента, экономики, необходимые для эффективного управления компанией, я получил на Executive MBA. Именно программа МИБ помогла мне успешно справиться с очередным экономическим кризисом. В этом мне особенно помогли: финансовый менеджмент и риск-менеджмент.

Кроме того, важный результат программы – это контакты. Для меня нетворкинг и контакты – это приоритет. Ведь многие мои одногруппники в последствии стали моими друзьями.

В результате прохождения программы и применения полученных навыков на практике эффективность моей компании значительно повысилась.

Олег Берестян, директор и соучредитель компании «Аккорд Украина», выпускник программа General MBA – 2017 в МИБ

Я решил поступить в МИБ в довольно непростой период: я не видел направления и цели для своей компании, мне явно не хватало четкой стратегии. Признаюсь, что в то время я даже подумывал о смене вида деятельности. Но через год обучения по программе General MBA я пришел к пониманию, что занимаюсь тем, но не так.

В МИБ дают огромный набор навыков и знаний: стратегия, менеджмент, построение операционной структуры, логистика. Но важно понимать: что даже те полученные навыки, которые вы сейчас считаете не нужными для себя, могут пригодиться вам через год. Поэтому так важно вынести из программы максимум пользы.

Очень интересный опыт я получил и по корпоративной культуре. И я вижу, как правильный подход в этом вопросе влияет на лояльность сотрудников, когда они видят цели и стремятся воплотить их в своей работе.

И если раньше я управлял своим бизнесом на уровне интуиции, то благодаря МИБ я начал понимать его законы.

Пётр Добромильский, председатель Наблюдательного совета ЗАО «Ильницкий завод механического сварочного оборудования», Депутат Закарпатского областного совета, выпускник программы General MBA – 2017 в МИБ.

Я работаю в бизнесе уже не первый год. Два года назад я решил обновить свой багаж управленческих знаний и получить запас инструментария, с помощью которого можно достигать конкретных бизнес-целей.

Остановился на программе General MBA. После прохождения программы я почувствовал значительные изменения в своей работе: работать стало легче, я стал более профессионально смотреть на те процессы, которые происходят в моем бизнесе. А еще General MBA – это колоссальный пул полезных связей, которые формируются в учебных группах.

Объективно, сегодня наша компания начала динамично развиваться, мы получили новые направления. И я могу с уверенностью сказать: именно обучение в МИБ дало мне возможность сегодня контролировать все процессы более профессионально.

Олег Василенко, бренд-менеджер Департамента онкологии и биофармацевтики в «Сандоз Украина», выпускник программы Ukrainian MBA – 2018 в МИБ.

Желание получить бизнес-образование сформировалось у меня достаточно давно. Некоторые из моих коллег на тот момент уже получили степень МВА в МИБ, и у меня была возможность наблюдать их профессиональный рост в процессе их обучения. То есть, понимание того, что это работает, и то, что в МИБе я могу получить необходимые мне знания, у меня было изначально.

Для меня как для специалиста, работающего в крупной транснациональной компании, большое значение имеет понимание не только узких бизнес-процессов, за которые я непосредственно отвечаю, но знание того, как функционирует бизнес в целом. Это помогает эффективнее выстраивать кросс-функциональные коммуникации в большом коллективе, которые необходимы для успешной реализации новых проектов. Кроме того, применяя полученные знания в области экономики и финансов, можно добиться максимальной отдачи от уже существующих проектов. Знания основ управления персоналом позволило мне лучше понимать процессы, происходящие в организации. Но особое значение для меня имели курсы, направленные на формирование стратегического мышления, такие как стратегический менеджмент и стратегический маркетинг. Полученные в ходе этих курсов знания позволяют мне успешно реализовывать на практике стратегии развития бизнеса в моем бизнес-подразделении.

Татьяна Шурыгина, основатель и CEO агентства Smartbot Agency, выпускница программы Ukrainian MBA – 2016 в МИБ.

В первую очередь я получила системное восприятие бизнеса, как единого механизма, когда нет какого-то одного главного отдела или одного самого важного босса. Все элементы бизнеса одинаково важны, нужны и взаимосвязаны.

Я пересмотрела свое отношение к управлению персоналом, я заполнила пробелы в финансовой грамотности, я научилась выстраивать управленческий учет, улучшила свои навыки проджект-менеджмента и приобрела много других полезных знаний и навыков.

После окончания бизнес-школы я открыла свое собственное агентство Smartbot Agency. Мы занимаемся автоматизацией клиентского сервиса через чат-боты в мессенджерах.

Но самое главное в обучении МВА, это нетворкинг! Я познакомилась с талантливейшими, предприимчивыми, эрудированными и приятными в общении людьми. Сохранились очень теплые воспоминания от каждого дня обучения!

Уже этой осенью в МИБ стартуют программы Executive MBA, General MBA и Ukrainian MBA. Узнать больше о самих программах и познакомиться с бизнес-школой «Международный институт бизнеса» можно на онлайн Презентации программ МВА, которая состоится 8 октября 2020 в 19:00.