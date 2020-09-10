В торговом центре на Оболони в Киеве произошла стрельба, ранен мужчина

В одном из торгово-развлекательных центров на Оболонском проспекте произошел конфликт между посетителями, который перешел в стрельбу.

Как сообщает столичная Нацполиция у себя в Facebook, ранен 25-ти летний молодой человек.

Правоохранители уточнили, что информация о стрельбе поступила к ним в четверг, 10 сентября, в 18:15 вечера. По вызову немедленно выехали наряды полиции.

"В помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента. 25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями нижних конечностей доставлен в больничное учреждение", – сообщили в Киевском управлении НП.

Сообщается также, что злоумышленники успели скрыться с места происшествия.

Правоохранители проводят оперативные следственные действия на месте происшествия, устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Правовая квалификация событию будет дана по результатам проверки.

Где именно произошел инцидент не сообщается. Как известно, на Оболонском проспекте расположены торгово-развлекательные центры "Dream Town" и "Dream Town 2".

Напомним, вечером 2 сентября в городе Украинка Киевской области произошла перестрелка возле ресторана "Де Бош", в результате которой трое человек получили ранения, а один их потерпевших сбежал из больницы.