В Виннице вспомнили о старом военном кладбище, когда рядом начали строить многоэтажку

В Виннице обнаружили захоронение военных, которые умерли от тифа.

Об этом сообщает ТСН.

В могиле находились останки семи человек и несколько отдельных гробов. Кладбище уничтожила советская власть. На его месте появился свинарник.

Несколько десятилетий здесь ничего не было, кроме пустыря. Старожилы вспомнили, что там может быть захоронение только тогда, когда рядом начали возводить многоэтажку.

Историки предполагают, что на этой территории может быть до двух тысяч могил. Но пока раскопки продолжать не будут, пока не решат, что делать с останками.

Напомним, в Польше нашли массовое захоронение летчиков Люфтваффе. Братская могила располагалась на месте старого военного аэродрома у села Козлице. Десантники, предположительно, были расстреляны наступающей советской армией.